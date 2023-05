Libertà d' informazione | l' Italia guadagna posizioni | ma dilaga l' allarme fake news

Buone notizie per lad'in Italia: il nostro Paese passa dalla 58. dello scorso anno alla 41. posizione nella classifica 2023 sul World Press Freedom Index, redatta e tradizionalmente diffusa da ......in negativo per ladei media Nel giorno in cui si celebra a livello mondiale ladi ... 'Musk, rileva l'analisi, sta spingendo all'estremo un approccio all'arbitrario e basato ...... giunta quest'anno alla sua XI edizione con il titolo " L'europa dellee dei Diritti ", è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct, rete disull'Unione ...

Il futuro della libertà di stampa è il futuro della democrazia Affarinternazionali