Libertà di stampa | situazione “grave” in 31 paesi | è record L’Italia riconquista le 17 posizioni perse lo scorso anno

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ladiè in pessime condizioni in un numerodi. A renderlo noto è Reporters Sans Frontières (RSF) che sottolinea come la disinformazione, la propaganda e pure l’intelligenza artificiale rappresentano minacce crescenti per il giornalismo. Secondo il World Press Freedom Index 2023, che valuta lo stato dei media in 180e viene pubblicato in occasione della Giornata mondiale delladi, oggi 3 maggio – laè «molto» in 31rispetto ai 21 di appena due anni fa, «difficile» in 42, «Problematica» in 55 e «Buona o soddisfacente» nei restanti 52. In sintesi, l’ambiente giornalistico è «cattivo» in 7su 10 e «soddisfacente» solo in 3 su ...