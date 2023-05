Libertà di stampa | Ast al fianco dei lavoratori della Gkn Appello al governo | alle forze politiche e a Confindustria

(Di mercoledì 3 maggio 2023) L'AssociazioneToscana ha celebrato, oggi 3 maggio 2023, la "Giornata mondiale per ladi2023" davanti all'ex Gkn di Campi Bisenzio con iin lotta da due anni e senza stipendio da sette mesi. "Per noi la vertenza Gkn è il simbolodi informazione perché dal 2021 questa battaglia per i diritti e la dignità deie del sito produttivo sarebbe stata dimenticata se non ci fossero stati i tanti colleghi di tutti gli organi di informazione che hanno portato a conoscenza delle istituzioni e dei cittadini una mobilitazione per la difesa del posto di lavoro edignità", afferma il presidente Sandro Bennucci

Il presidente americano Joe Biden, in occasione della 30ma Giornata mondiale della liberta' di, ha voluto onorare i giornalisti e i media che "perseguono coraggiosamente la verita'", ribadendo che "il giornalismo non e' un crimine: e' fondamentale per una societa' libera". Il presidente ...Il 2022 è considerato un anno nero per i giornalisti e ladi. Sono stati 86 i reporter uccisi , per lo più al di fuori delle zone di guerra. È quanto ha ricordato, in apertura della conferenza che si è tenuta alle Nazioni Unite in occasione ...Sono 30 anni, dal 1993, che ogni 3 maggio si celebra la Giornata mondiale delladi. La celebrazione, istituita dall'Assemblea generale dell'Onu, con l'andare del tempo, dei conflitti e delle minacce in tante parti del mondo, riveste un ruolo sempre più ...