“Li ha portati all’Isola” Nathaly ha violato il regolamento | Cecchi Paone l’ha vista e spiffera tutto

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Martedì 2 maggio è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi. Tanti colpi di scena tra eliminazioni, nomination e l’addio di Marco Predolin, costretto ad abbandonare l’Isola a causa di motivi di salute. Nel corso del terzo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023, la concorrente che ha dovuto abbandonare Cayo Cochinos è stataCaldonazzi. Al televoto insieme alla naufraga, nota anche per aver partcipato al Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip, anche Fiore Argento, che ha ricevuto la sorpresa di Asia, e la coppia formata da Alessandroe Simone Antolini. “Devo dire che sono contenta”, ha dettoCaldonazzo dopo l’eliminazione al televoto. Le prime tre settimane sull’isola dei Famosi sono state molto difficili per la concorrente, spesso protagonista di accesi battibecchi con ...