‘Letture a Palazzo’ | domani inizia la rassegna letteraria

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –, 4 maggio 2023, alle ore 17:00, presso la sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V, con la lettura e presentazione del romanzo storico “Cuore di donna nel borgo antico” di Michele Ruggiano, prende il via la IV edizione della“Letture a Palazzo”, nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei libri”, a cui il Comune di Benevento ha aderito anche quest’anno. A renderlo noto è l’assessore alla Cultura e Biblioteche, Antonella Tartaglia Polcini, che spiega: “Quest’anno, per la prima volta, lacoinvolgerà più luoghi e, in alcuni casi, come nella prima delle puntate dedicate all’anniversario dei bombardamenti del 1943, assumerà le “sembianze” di una “lettura itinerante e condivisa” non soltanto “nei contesti” ma anche “di contesto”. Oltre che presso ...