L' eros e il pathos del Pilentum | il carro della sposa di Pompei finalmente ricostruito

... accompagnate dai racconti dei grandi classici come Livio, Virgilio e Claudiano; il carro rappresentava, e rappresenta, un inno all'e alfemminile. La giornalista Silvia Lambertucci e il ...Abbracci voluttuosi e amplessi rubati, violenza e piacere che si mischiano,. Restaurato in ogni suo pezzo e assemblato con un'operazione che non ha precedenti, torna in vita dopo duemila anni - documentato in esclusiva dall'ANSA - lo stupefacente carro della ...Napoli, 29 aprile 2023 - E' finalmente tornato a farsi ammirare sotto la luce del sole il 'legno' trovato due anni fa a Pompei nel portico della villa di Civita Giuliana. E' il 'Carro della Sposa', ...

Eros e pathos a Pompei, ecco il carro della sposa Agenzia ANSA

Trovato nel 2019 nella villa di Civita Giuliana. Il restauro ha rivelato i particolari delle scene erotiche e la ricchezza dei materiali. Dal 4 maggio sarà in mostra a Roma. Il dg musei del Mic Massim ...Abbracci voluttuosi e amplessi rubati, violenza e piacere che si mischiano, eros e pathos. Restaurato in ogni suo pezzo e assemblato con ...