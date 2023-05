Leonardo | risultato netto trimestre stabile a 54 milioni

Il consiglio di amministrazione di, riunitosi sotto la presidenza di Luciano Carta, ha approvato all'unanimità i risultati del primo trimestre 2023. Ilnetto è di 54 milioni di euro, su base rettificata per escludere ...Nel primo trimestre l'indebitamento netto del gruppoe'pari a 3.699 milioni di euro e si riduce di circa 1,1 miliardi rispetto a marzo 2022 grazie al rafforzamento della generazione di cassa del gruppo. Rispetto al 31 dicembre 2022, ...Ilnetto ordinario e' pari a 40 milioni di euro, in calo rispetto ai 74 milioni nel periodo a confronto; riflette rispetto al primo trimestre del 2022 l'andamento delle partecipazioni non ...

Il colosso della difesa non delude le aspettative e chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi e utili in linea con quelli dello stesso periodo del 2022 ...