Leonardo | Moody' s alza rating a Baa3 | torna investiment grade**

...- Risultati di periodo McDonald's - Risultati di periodo Microsoft - Risultati di periodo's - ...30 - Presentazione FCO Connect - L'evento di Presentazione di FCO Connect si terrà alda ......nuova area imbarco Terminal 1 - Inaugurazione della nuova area di imbarco dell'Aeroporto... Mercato finanziario; Turismo internazionale dell'Italia Rating sovrano - Unione Europea -'s ...Wall Street in rally con banche, nonostante's's ha tagliato l'outlook del sistema ... Nell'industria bene Interpump, Iveco +3,57%, Stm +3,35%, Amplifon +3,27%,+2,95%. Le utility si ...

Generali, Moody's conferma rating e outlook SoldiOnline.it

A cousin of the Hollywood film star Leonardo DiCaprio has been accused of swindling a Bavarian film company out of more than €300,000. Niklas In den Birken, 29, is facing prosecution for allegedly ...