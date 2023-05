L’ennesima voragine a Roma – Via Palasciano | la Lega | “Monteverde | un quartiere groviera ma zero fondi per il monitoraggio”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) “Sono anni che i residenti di questo quadrante cittadino fanno i conti con stradecon voragini che si aprono dall’oggi al domani, con conseguenti problemi di sicurezza e viabilità. Studi idrogeologici hanno più volte evidenziato che proprio il Municipio XII per la conformità del sottosuolo, è il quadrante più a rischio, ma nel corso dell’ultimo decennio né dal Comune dine tantomeno dalla Regione Lazio sono stati investitispecifici per il. Oggi denunciamo quanto è accaduto in viama domani, nel Consiglio del Municipio XII arriverà a firma del sottoscritto una mozione rivolta al Presidente Tomassetti e al Sindaco Gualtieri, la richiesta di una progettualità specifica ed i relativiper un controllo dettagliato delle aree più a rischio ...

... che contribuisca a sanare laesistente; rendere il ... non vuole dire impostaresterile discussione o polemica. ...Ancora buche e voragini a Roma, afflitta da tempo da un problema che, ad oggi, ancora non pare aver trovato una soluzione.'ultimo caso recente si è verificato in via Giannetto Valli, nella zona di Portuense, dove si è originato un vero e proprio cratere . La situazione, come a lungo segnalato dai cittadini, alcuni dei ......