Leeds | Allardyce è il nuovo tecnico

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Samè ilallenatore del. Il, 70 anni, prende il posto di Javi Gracia, esonerato dopo i recenti risultati. A quattro turni dalla fine, il club di Radrizzani è in piena lotta per non retrocedere. Sono 30 i punti per ilin una bagarre salvezza che vede a quota 30 anche Leicester e Nottingham. Ventinove punti per l’Everton, cinque in più del Southampton, ultima della classe. Ilnon vince da cinque giornate di campionato.sarà assistito dall’ex manager di MK Dons, Charlton Athletic e Oxford United Karl Robinson. La sua prima partita alla guida dei Whites sarà la trasferta di sabato in Premier League contro il Manchester City. SportFace.

Allardyce's last coaching role was at West Bromwich Albion for the second half of the 2020-21 season, when he failed in his short-term mission to keep the team in the Premier League.