Lecce | Baroni | 'Senza timori | ma con un problemino'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Marco, allenatore del, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus, nella 33esima giornata di Serie...

Per ildi Marco, invece, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva in trasferta. Dopo aver rischiato in avvio, con un gol annullato a Ceesay per fuorigioco ravvisato immediatamente dall'...... la Juventus batte in casa un ottimotornando a vincere a distanza di più di un mese dall'... mentre gli uomini ditornano a perdere restando a 31 punti e solo a +4 sulla zona retrocessione.Per ildi Marco, invece, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva in trasferta. Dopo aver rischiato in avvio, con un gol annullato a Ceesay per fuorigioco ravvisato immediatamente dall'...

Lecce: Baroni, 'contro la Juve per prendere punti' Agenzia ANSA

Il Lecce esce a testa alta dallo Stadium di Torino contro la Juventus pur perdendo per 2-1. La prestazione del Lecce è, forse, la migliore sciorinata in tutto il campionato ...TORINO (ITALPRESS) – La Juventus soffre ma si impone per 2-1 nella gara della 33esima giornata giocata all’Allianz Stadium di Torino ...