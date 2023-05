Lecce | Baroni | 'Ecco fare per battere la Juve'

Commenta per primo Giuseppe Pezzella , difensore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juventus : 'Il mister ci ha chiesto in tutte le partite di essere un unico blocco e un'unica famiglia. Dobbiamo essere affamati'.Allegri(3 - 5 - 2): Falcone; Romagnoli, Umtiti, Baschirotto; Gonzalez, Maleh, Hjulmand, Oudin, Pezzella; Ceesay, Banda. All.vedi anche Napoli, le combinazioni per vincere lo ...Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus -, match valido per la 33esima giornata di Serie A in programma alle 18 all'Allianz Stadium e in diretta TV su Dazn . Juventus (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, ...

Marco Baroni, tecnico del Lecce, parla così a DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus: "Affrontiamo una grandissima squadra con una grande storia come la Juventus, questa ...Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie, durato 68 giorni, il Lecce torna in campo alle 18 all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. A sei giornate dalla fine del campionato e con ...