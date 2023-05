LeMenarini sbarcano in Europa. La squadra fiorentina parteciperà infatti all'Eurocup 3, prima formazione di basket in carrozzina ...... Italia, 2 maggio 2023 /PRNewswire/ - - LeMenarini passano il confine e vanno in Europa. La squadra fiorentina sarà infatti la prima formazione di basket in carrozzina a rappresentare la ...La formazione fiorentina si qualifica all'Eurocup 3 vincendo il tournement in Francia . E' la prima volta nella storia per una squadra toscana . LeMenarini passano il confine e vanno in Europa. La squadra fiorentina sarà infatti la prima formazione di basket in carrozzina a rappresentare la Toscana in un contesto internazionale, ...

Le Volpi Rosse Menarini primo club toscano in Europa - Luce Luce

Oltre 200 atleti hanno preso parte alla competizione nazionale di triathlon che si è svolta sul lungomare marinese ...La formazione fiorentina si qualifica all’Eurocup 3 vincendo il tournement in Francia. E’ la prima volta nella storia per una squadra toscana ...