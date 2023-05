Le truffe dei tassisti che utilizzano Uber | la mia esperienza personale

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lo scorso 30 aprile ho avuto un’conche mi ha lasciato frustrato e deluso da una città e (più in generale) un paese che si sta sempre condannando a morte. Avevo partecipato ad un concerto a Roma e ho deciso di utilizzareper prenotare un taxi e tornare al mio hotel. Tuttavia, ciò che ho incontrato è stato un gruppo didisonesti che hanno utilizzato trucchi per truffarmi.deia Roma Dopo aver effettuato la prenotazione tramite l’app di, ho notato che iche accettavano la mia richiesta non si avvicinavano al mio luogo di pick-up, ma giravano intorno al quartiere in cui si trovavano. Grazie al GPS dell’app, ho potuto vedere che questi...

...sui presunti miracoli e sulle donazioni di alcuni ex fedeli che hanno denunciato, compreso ... C'è però ancora tempo per fare ricorso al Tar da parteproprietari del terreno destinato al ...La condannapresidenti... Il Cds: i dehors Stagionali Via subito dopo 180 giorni I dehors sono ...digitale Servirà a proteggere i dati personali degli utenti e prevenire frodi eonline. Il ......che va a lezione di danza al centro sociale di quartiere - e i suoi terribili orrori - le... Prenotazioni degli accrediti ebiglietti e informazioni al 347.9348300. Oltre al voto del pubblico,...

Dalle truffe al terrorismo, ora ChatGpt preoccupa Europol: il rapporto Il Sole 24 ORE

Una ricerca Kaspersky sulla capacità di rilevamento dei link di phishing spiega perché ChatGPT non è efficace contro le cyber-truffe ...Abbiamo finto di abboccare all’amo per analizzare i meccanismi della frode smishing via SMS e WhatsApp in circolazione in Italia.