Le squadre di Serie A che possono ancora ambire a vincere due trofei

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Juventus, Inter, Napoli e Fiorentina, sonoin gioco per portare a casa almeno 2in questa stagione, un segno di grande maturita? per il calcio diA. Infatti, i club italiani che stanno riscrivendo il calcio Azzurro sono diversi, i favoriti per la vittoria dellaA hanno preso un’altra strada, quella delle coppe internazionali, e solo il Napoli procede a passo univoco in Champions, tuttavia, ci sono anche Juventus, Inter e Fiorentina, che potrebberotrionfare in due tornei. Napoli Champions e Scudetto Le statistiche dei gol in Champions sono tutte a favore del Napoli, al primo posto con 25 gol, segue il Benfica a quota 23 reti segnate nelle prime 8 gare. Per scovare le altre italiane dobbiamo scendere fino alla nona posizione dove c’e? il Milan con 13 reti, ...

...Gravina - Calciomercato.it'In merito ai recenti fatti di cronaca che coinvolgono diverse... affinché provveda all'immediato rinvio delle gare di play out del Campionato diC in programma ...Juventus - Lecce in campo per il turno infrasettimanale dellaA, con le duea caccia di punti: guarda la partita in ......Socios.com " che utilizza i Fan Token per avvicinare i tifosi di tutto il mondo alle loro... il Mestalla e, soprattutto, in diversi campi della LegaA. In occasione di queste apparizioni ...

Lo strabiliante Latina di mister Di Donato. Ai playoff con una delle squadre più giovani di C TUTTO mercato WEB

Termina con una vittoria il cammino di entrambe le formazioni marchigiane nella seconda parte del torneo cadetto ...Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di venerdì sera contro il Perugia ...