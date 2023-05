(Di mercoledì 3 maggio 2023) La bellezza di, della sua arte e cultura barocca è ildele centro culturale dell'intera provincia. Il suo centro storico ammirato a livello internazionale racchiude patrimoni culturali ed architettonici, in un misto di stili ed epoche differenti che hanno inevitabilmente lasciato il segno nelle mura della città antica del capoluogo. Qui nasce la luxury townhouse Palazzo BN nella sede storica del Banco di Napoli, un edificio possente nel centro della città diinaugurato nel 1930. Portavoce di un vero e proprio stile di vita “Be No Ordinary” BN diventa casa delle arti, del benessere, del confronto e del buon vivere. Nel 2009, dopo quasi ottant'anni, il Banco di Napoli cambia sede lasciando la storica struttura che rimane ...

offre un mix di imponenti edifici architettonici, in un'atmosfera calma e ricca di profumi ... in cerca dellesottomarine nascoste. Le Isole Tremiti. Come se non bastasse la Puglia ...Tante e diverse sono le iniziative messe in campo per far conoscere ledel nostro ... Ma di quale si tratta Ebbene, si tratta di Presicce, in provincia di, Puglia. Qui, come si legge ...- Spesso l'ironia è un'arma in più contro i problemi della vita. A dimostrarlo, ormai da molto ... con il nostro stile, sponsorizzando alcuneitaliane, forse meno conosciute, ma da ...

Le meraviglie di Lecce, fulcro del territorio salentino Liberoquotidiano.it

Sfruttando il pretesto della crema contenuta nel pasticciotto, l'azienda di Pompe Funebri lancia l'ennesima campagna marketing che non passa certo inosservata.LECCE - Spesso l'ironia è un'arma in più contro i problemi della vita. A dimostrarlo, ormai da molto tempo, è Taffo: agenzia di onoranze funebri nota a livello nazionale per la creazione di contenuti ...