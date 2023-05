Le live di CinemaSerieTv | gli appuntamenti sui nostri canali Twitch e Youtube

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le uscite al cinema, le novità in streaming, i programmi in tv. Siamo tempestati di cose da vedere. Per cui ogni tanto serve una bussola per orientarsi e approfondire insieme i fenomeni del momento. È con questo spirito che nasce questo viaggio, che abbiamo deciso di intraprendere con e per voi attraverso ledi, consuiin cui discuteremo e andremo dritti al cuore dei film, delle serie del momento, e di tutti gli eventi che ruotano attorno al grande universo dell’intrattenimento, attraversotematiche e rubriche specifiche in cui ci confronteremo con ospiti e colleghi del settore. Un palinsesto sia trasversale che verticale, con l’obiettivo di ...