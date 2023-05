Le conseguenze del maltempo in Emilia-Romagna | due morti e centinaia di famiglie evacuate

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Quarantotto ore di pioggia – per di più dopo mesi di poche, pochissime, precipitazioni – hanno fatto straripare il torrente Quaderna tra Selva e San Martino di Molinella (provincia di Bologna), il torrente Sillaro a Conselice (provincia di Ravenna), causando la rottura dell'argine, il fiume Senio nei pressi di Castel Bolognese (anch'esso in provincia di Ravenna), il fiume Lamone a Boncellino, località tra Cotignola e Russi (sempre in provincia di Ravenna). Vicino a Faenza, l'acqua è uscita dagli argini alla confluenza del torrente Marzeno con il Lamone. Lo straripamento nei pressi di Castel Bolognese ha causato la morte di un uomo di ottanta anni, travolto dalle acque nelle campagne limitrofe al paese. A Fontanelice (Bologna) uno smottamento dovuto alla pioggia ha provocato il crollo di un'abitazione, una persona è ancora dispersa e una è deceduta, come confermano i vigili del fuoco ...