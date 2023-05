Le bucce di banana del governo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilha iniziato il mese di maggio con un singolare consiglio dei ministri convocato per il giorno uno. È stato preceduto da un incontro con le sigle sindacali avvenuto la sera precedente. L’ intenzione dichiarata della Premier Meloni era di arrivare al CdM convocato volutamente per il giorno della festa dei lavoratori, preceduto dal tentativo in occasione dell’incontro già accennato di smussare gli angoli del decreto legge sulla riforma del lavoro. Era quel decreto l’ argomento in discussione in quel riunione del. Ne è sortito un qui pro quo e quindi, dall’idillio che si auspicava potesse nascere da quell’incontro, si è passati a una forma quasi pretestuosa di scambio di frecciate sarcastiche sull’opportunità che illavorasse proprio in quel giorno sull’argomento. Il segretario Landini, in dubbia buona fede, ha ...