Le 5 Superstar WWE più cercate su Internet

(Di mercoledì 3 maggio 2023) La WWE (World Wrestling Entertainment) è la società di wrestling più conosciuta al mondo. Di proprietà di Vince McMahon, è diventata la più grande promozione di wrestling dell’universo. Per capirci, in un incontro con regole di base, vince chi riesce a far appoggiare le spalle al proprio avversario per tre secondi (contati da un arbitro) o a farlo sottomettere. Un lottatore può anche perdere se rimane fuori dal ring per più di 10 secondi o se viene squalificato. I tre tipi di incontri più diffusi sono: Single Match, un confronto tra due lottatori con regole di base; Street Fight, in cui i lottatori si affrontano senza regole, dove possono usare qualsiasi tipo di oggetto e vince chi riesce a mettere a terra l’avversario e a fargli appoggiare le spalle per più di tre secondi; e Tag Team, in cui si affrontano quattro lottatori, due dei quali rimangono fuori dalle corde e gli altri due ...

La WWE ha escluso diverse Superstar importanti dal Draft The Shield Of Wrestling

La WWE ha proposto il proprio Draft, che ha mischiato le carte dei Roster e che ha escluso alcune Superstar importanti della federazione.Nelle ultime settimane ha tenuto banco la presenza di CM Punk nel backstage di Raw: il wrestler, come ben sappiamo, non ha lasciato la WWE in buone circostanze e il suo rapporto con l'attuale "capo", ...