Lazio-Sassuolo stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Alle 21:00 di mercoledì 3 maggio ladovrà affrontare ilnella gara della trentatreesima giornata diA. Un turno infrasettimanale da non fallire per i biancocelesti che devono consolidare il secondo posto. Laha subito quattro gol nelle ultime due sfide di campionato: tanti quanti nelle precedenti 10 e Sarri vuole ritrovare la solidità che è mancata contro Torino e Inter. Out gli squalificati Romagnoli (), Pinamonti e Maxime Lopez (). La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky. Sportface.it vi offrirà pagelle, approfondimenti e parole dei protagonisti, oltre alla moviola. SportFace.

Buongiorno resta in pole ma non è da escludere che anche l'azzurro possa tirare un po' il fiato, mercoledì ore 21, Sarri cambia in difesa e in mediana Davvero pochi dubbi sull'...Oggi guida il riscatto degli uomini di Maurizio Sarri , reduci da due sconfitte consecutive, contro il. I gol totali stagionali del bomber sono 12, di cui 10 in campionato. Ma anche quattro ...NAPOLI. Stasera, domani e domenica. Sono i tre giochi cerchiati in rosso. Oggi alle 21 c'èe una sconfitta della squadra biancoceleste significherebbe scudetto aritmetico per il Napoli. Domani alle 20.45 è in programma Udinese - Napoli, utile se il punto necessario per il ...

L'attesa è quasi finita. Poche ore separano la Lazio dalla gara contro il Sassuolo in programma questa sera all'Olimpico alle 21.00. Un match cruciale per i biancocelesti reduci da ...La Lazio espugna il campo di Pisa, dove finora non aveva mai vinto, e conserva il primo posto solitario in classifica. I biancocelesti continuano a vincere offrendo prestazioni sempre più convincenti.