Lazio - Sassuolo rivivi la diretta 2 - 0 | Felipe Anderson - Basic gol | Sarri torna secondo

ROMA - Soffre e vince da squadra, labattuto 2 - 0 con le reti di Felipe Anderson e Basic. I biancocelesti di nuovo secondi, contro - sorpasso alla Juve dopo la vittoria bianconera del pomeriggio. Sabato scontro diretto ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Milan - Cremonese Le pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Chiriches, Carnesecchi, FLOP: De Ketelaere, Diaz VOTI: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan 6; Calabria 6, ...L'Inter segna sei gol al Verona, labatte 2 - 0 il- e rinvia la festa del Napoli - mentre le rispettive cugine non vanno oltre l'1 - 1, a Monza i giallorossi e a San Siro con la Cremonese i rossoneri. Risultati pesanti ...

La Lazio vince con Felipe Anderson e Basic: il Napoli rinvia la festa scudetto, Sarri resta secondo La Gazzetta dello Sport

Con tanta sofferenza la Lazio torna alla vittoria e si riprende il secondo posto in classifica. La squadra di Sarri parte alla grande contro il Sassuolo, passa in vantaggio con Felipe Anderson ...Anche Marcos Antonio ha parlato della sua prestazione e della gara di stasera a Lazio StyleChannel: “Ho dato tutto stasera. Sono felice per la vittoria della squadra, andiamo avanti così. Ci è mancato ...