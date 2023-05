Lazio-Sassuolo oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Trentatreesima giornata diA 2022-che vedràotto delle dieci partite in. La più carica di significato è soprattutto quella tra, inalle 21.00 allo stadio Olimpico: senza una vittoria dei biancocelesti, il Napoli diventerebbe campione d’Italia senza nemmeno giocare la partita contro l’Udinese di domani. Maurizio Sarri non avrà a disposizione due perni della sua squadra, lo squalificato Alessio Romagnoli e Danilo Cataldi, uscito malconcio dalla partita contro l’Inter. Anche ildeve fare a meno di una importante pedina come Andrea Pinamonti, che si è beccato due giornate di squalifica dopo l’espulsione diretta di domenica pomeriggio contro l’Empoli. Il match trae ...