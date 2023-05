Lazio-Sassuolo le pagelle e il tabellino della partita

(Di mercoledì 3 maggio 2023) . Per Sarri un’occasione importante per allungare in classifica: obiettivo blindare la seconda posizione. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sarri ha subito un’occasione importante per rimettersi sul treno veloce che porta alla Champions: la gara contro ilpotrebbe consentire alladi allungare sulle pretendenti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

INVIATO A UDINE - Al 25' del secondo tempo di, una decina di minuti dopo il gol di Felipe Anderson , il Napoli arriva all'hotel Là di Moret di Udine . Non è ancora campione d'Italia, no, però almeno ha dribblato l'ultimo ...1 Problema al flessore della coscia destra per Vecino , immediatamente sostituito da Milinkovic - Savic al 44' di. Sarà una gatta da pelare per Maurizio Sarri, visto il prossimo delicato e decisivo incontro per la lotta Champions contro il Milan.I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Marcos Antonio, Felipe Anderson FLOP: Laurentiè, ...

Arriva la reazione della Nord, che dedica uno dei suoi cori al capitano della Lazio. 58' L'imbeccata di Luis Alberto per Immobile viene interrotta dalla retroguardia del Sassuolo, emiliani che ...L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Verona-Inter. Sull’importanza della partita in chiave Champions.È importante, ma soprattutto d ...