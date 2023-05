Lazio-Sassuolo | i biancocelesti rinviano la festa scudetto del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Laè riuscita a vincere contro ilper 2-0, grazie alle reti di Felipe Anderson e Basic, superando la Juventus e riportandosi al secondo posto in classifica a 64 punti. Il risultato maturato questa sera allo stadio Olimpico quindi rimanda ancora di un giorno i festeggiamenti delper la vittoria definitiva dello. Domani sera agli azzurri infatti basterà anche un pareggio per portare a casa il terzo titolo della propria storia e per fare esplodere un popolo intero, che attende solo che la matematica autorizzi le celebrazioni. Già la scorsa domenica infatti la squadra di Spalletti ha sciupato l’occasione di vincere il titolo con sei giornate di anticipo e infrangere così un record assoluto. Nonostante la sconfitta rimediata dallacontro l’Inter però, il ...