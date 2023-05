Lazio - Sassuolo | formazioni ufficiali | Milinkovic in panchina | neroverdi con Defrel Napoli | occhi sul risultato dell' Olimpico

2023 - 05 - 03 20:08:16, formazioni ufficiali: fuori Milinkovic - Savic(4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni ...VERONA - INTER ore 21MILAN - CREMONESE MONZA - ROMA EMPOLI - BOLOGNA giovedì, ore 20.45 UDINESE - NAPOLICommenta per primo(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.. Allenatore: Maurizio Sarri.(4 - 3 - 3): Consigli; ...

Serie A: Napoli verso lo scudetto, occhi puntati su Lazio-Sassuolo LIVE Agenzia ANSA

Tona in campo oggi la Serie A, con il Napoli pronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico contro il Sassuolo. Si giocano ...Formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo, la gara dell'Olimpico riguarda molto da vicino anche il Napoli di Spalletti.