Lazio-Sassuolo finisce 2-0 | gol di Anderson e Basic Nuovo rinvio per la festa del Napoli

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Reduce da due sconfitte consecutive, latorna a vincere in campionato battendo in casa il. All'Olimpico2-0 grazie alla fiammata di Felipenel corso del primo tempo, dopo un gol annullato per fuorigioco ad Immobile, e il sigillo finale di. Con questa vittoria la squadra di Sarri si riprende il secondo posto a discapito della Juventus, mentre gli uomini di Dionisi incassano il 14 ko del torneo restando nelle zone di metà classifica a quota 43 punti. Il primo episodio del match arriva già dopo sette minuti dal fischio d'inizio, quando Immobile infila il possibile vantaggio su assist di Vecino, ma una precedente posizione di fuorigioco rende vano il gol del capitano biancoceleste. I capitolini comunque continuano a premere e a ridosso del quarto d'ora la ...

... ma non c'è traccia di delusione sui volti delle centinaia di tifosi assiepati in centro storico, davanti ai maxischermi tra piazza Miraglia e via dei Tribunali, per. I sussulti per ...Che importa: non è una fitta al cuore la vittoria dellacontro il, anzi era attesa e pronosticata da tutti non certo per scaramanzia. Sarri doveva vincere perché la faccenda Champions ...Tutto rinviato - ancora - almeno per 24 ore. Il Napoli deve conquistare lo scudetto sul campo, facendo almeno un punto contro l'Udinese giovedì, perché laha battuto in casa il2 - 0, in una partita combattuta. Niente regalo quindi dalla squadra romana, tanto sognato dai tifosi partenopei. Che, dopo aver visto sfumare domenica scorsa la ...

Terminata Lazio - Sassuolo si spengono i riflettori sul prato dell'Olimpico, ma la pancia dello stadio rimane ancora per un po' carica di adrenalina per la vittoria dei biancocelesti. Tra ...Lazzari a LSC: «Dopo l’Inter ci siamo parlati. Io oggi ho avuto paura di stirarmi… Non facevo 90 minuti da tanto». Le parole del terzino Manuel Lazzari ha parlato a DAZN dopo Lazio–Sassuolo. Le sue pa ...