Lazio-Sassuolo | cosa è successo sul gol di Immobile

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Curioso quanto accaduto in occasione del gol diin, l’attaccante aveva segnato poi è stato convalidato e annullato nuovamente Curioso quanto accaduto in occasione del gol diin, l’attaccante aveva segnato poi è stato convalidato e annullato nuovamente. 7? Gol annullato – Straordinaria verticalizzazione di Marcos Antonio per l’inserimento di Vecino che scarica ache segna a porta vuota. Ravvisato fuorigioco dell’uruguaiano dall’assistente di Irrati. Poi incredibile quanto accade: lungo check del Var che porta alla convalida del gol e alla celebrazione di. A esultanza finita nuova comunicazione del Var ad Irrati: c’è un fuorigioco precedente che invalida tutto. Non è gol

Cresce l'attesa dei tifosi azzurri. Se i biancocelesti stasera non vincono, gli uomini di Spalletti conquisterebbe il titolo già oggi. 'Stiamo assaporando lo scudetto piano piano', dice il tecnico in ...ROMA - Sei partite alla fine, sei finali da vincere. Lacontro ilsi deve rimettere in cammino per la Champions dopo le due sconfitte consecutive. "Così in Champions non ci andate" , aveva detto Sarri dopo il ko con l'Inter. Serve una svolta ...Il match valido per la 33esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 33esima giornata di Serie ...

Il Napoli sarà aritmeticamente campione d'Italia stasera se la Lazio non batte il Sassuolo. In avvio la sblocca Immobile, ma il Var annulla. La sblocca Felipe Anderson su assist di Marcos Antonio.