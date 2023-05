Lazio - Sassuolo 2 - 0 | le pagelle | Anderson decisivo e instancabile | Immobile infuriato | Casale comanda la difesa

Commenta per primo2 - 0 (primo tempo 1 - 0) Marcatori: 14' p.t. F. Anderson (L), 45'+2 s.t. Basic (L) Assist: 14' p.t. M. Antonio (L), 45'+2 s.t. Zaccagni (L)(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, ...Laha battuto per 2 - 0 ilall'Olimpico (gol di Felipe Anderson al 14' e di Basic al 92') mantenendo il secondo posto a + 1 dalla Juve. La vittoria della squadra di Sarri ha rimandato, ...VERONA - INTER 0 - 62 - 0 MILAN - CREMONESE 1 - 1 MONZA - ROMA 1 - 1 EMPOLI - BOLOGNA giovedì, ore 20.45 UDINESE - NAPOLI

Serie A: Napoli verso lo scudetto, in campo Lazio-Sassuolo 1-0 LIVE Agenzia ANSA

La Cremonese pareggia contro il Milan, Spezia e Lecce perdono come i gialloblù Il Milan di Stefano Pioli si fa fermare a San Siro dalla Cremonese. Anche la Roma non riesce a vincere a Monza. La Lazio ...(Adnkronos) – La Lazio batte il Sassuolo per 2-0 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023 e rinvia, almeno di qualche ora, la festa scudetto del Napoli. I biancocelesti salgono ...