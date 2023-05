Lazio-Sassuolo 2-0 | festa scudetto Napoli rinviata

(Di mercoledì 3 maggio 2023) I biancocelesti vincono, la capolista deve fare risultato a Udine per conquistare il titolo Labatte ilper 2-0 nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2022-2023 e rinvia, almeno di qualche ora, ladel. I biancocelesti salgono a 64 punti, al– primo a quota 79 – basta un risultato positivo sul campo dell’Udinese nel posticipo per conquistare il tricolore. Lafa il proprio dovere imponendosi con i gol di Felipe Anderson al 14? e di Basic al 92?. LA PARTITA – Subito pericolosi i padroni di casa già dal 2? con Felipe Anderson che incrocia il destro respinto da Consigli, poi è Marcos Antonio a calciare fuori dal limite dell’area. Cinque minuti dopo Immobile va in rete a porta vuota, la direzione di gara si ...

