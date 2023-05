Lazio | Sarri | «Immobile non è in condizione Dopo il cambio non ci ho parlato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Maurizio, allenatore della, haai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Sassuolo Maurizio, allenatore della, haai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni:? Non ci ho. Io lo sto facendo giocare per vedere se torna in, abbiamo bisogno di lui al 100% e ora ovviamente non lo è, nella settimana di tre partite è chiaro che non può fare tre volte 90 minuti. ROTAZIONI – Le rotazioni ci possono fare bene, io dietro posso dare anche continuità sulla linea difensiva, noi abbiamo bisogno di rotazioni davanti, è troppo importante avere sempre la gamba brillante. Noi in quel ...