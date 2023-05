Lazio | Sarri | Immobile e la chiusura del cerchio

L'impressione è che la, adesso, avverta il peso improvviso di una responsabilità legata alla ... Aspetto che preoccupapiù della sconfitta con l'Inter , la seconda consecutiva: "Quando loro ...e lanon devono dividersi e tornare a vincere per far tornare tutti al loro posto. In silenzio.- Sassuolo fa parte delle partite in programma nella fascia delle 21. Dopo la sconfitta a San Siro con l'Inter la squadra dideve fare attenzione a non perdere terreno visto che le ...

Lazio, Sarri: "Arrendevoli nel momento clou, ma Inter di un'altra cilindrata" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tutta Napoli col fiato sospeso: lo scudetto può arrivare già stasera - Accesissima anche la lotta per un posto un Champions - Serata magica ...Trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023 che vedrà oggi otto delle dieci partite in programma. La più carica di significato è soprattutto quella tra Lazio e Sassuolo, in programma alle 21.00 allo ...