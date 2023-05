Lazio | Lotito scuote l’ambiente | «Non ammetto altri passi falsi | ora…»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Claudiodopo le ultime due sconfitte dei biancocelesti: le parole del presidente Le due sconfitte contro Torino e Inter hanno intristito. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, per questo, il presidente Claudioha provato a suonare la carica in quel di Formello. «L’obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso» ha dichiarato il patron biancoceleste, proprio mentre le milanesi sono col fiato sul collo. Squadra in campo la mattina del 1 maggio, il patron si catapulta a Formello e, prima dell’allenamento, parla con tono fermo in palestra a tutto il gruppo, alzando addirittura l’asticella del traguardo del 4 giugno.

Forse anche per questo è subito intervenuto, poi al fianco di Maurizio a bordocampo. Solo un ... Sarri e lanon devono dividersi e tornare a vincere per far tornare tutti al loro posto. In ......Fra i tanti nomi accostati al calciomercato dellaresta ben presente quello di Matheus Uribe, centrocampista colombiano di 32 anni in scadenza di contratto a fine stagione con il Porto.......per primo Dagli anni passati nel settore giovanile della Roma alla prima squadra della. Non ... E prestoe Tare dovranno decidere cosa fare...

[themoneytizer id=”99064-6] Trasformare la paura in coraggio, riprendere subito il destino in mano, battere stasera (ore 21) il Sassuolo: «L’obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro p ..."L'obiettivo ora è il secondo posto, non è ammesso un altro passo falso". Queste secondo quello che riporta Il Messaggero ...