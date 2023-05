Lazio | il messaggio di Lotito a chi vuole andare via | «Testa al campionato | dopo si vedrà»

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ildi Claudioa quelli che vogliono lasciare lanella prossima sessione di calciomercato Clima agitato in casala doppia sconfitta con Torino e Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Claudio, recatosi a Formello, è stato chiaro con la squadra anche in vista del prossimo calciomercato: «Voglio il massimo e anche chi pensa divia deve farlo dando tutto fino alla fine». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Aspettando il turno di serie A che, già da stasera, potrebbe incoronare gli undici di Spalletti campioni d'Italia in caso di mancata vittoria della, ecco unalle eterne rivali Juve, ...Commenta per primo La strigliatata del presidente della. Il giorno dopo la sconfitta con l'Inter a San Siro, Claudio Lotito ha lanciato unalla squadra anche sul mercato: 'Voglio il massimo per il secondo posto in classifica, anche chi ...Lo annuncia in chiesa la moglie Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione, che si fa portavoce di un altrolasciato dal marito: "Andrea voleva che vi trasmettessi tre parole: ...

Lotito striglia la Lazio: messaggio anche sul mercato Calciomercato.com

Il presidente del fan club cittadino: "Festeggeremo in maniera civile, in un locale, insieme a tutti i tifosi di città e provincia. Non temiamo ripercussioni, non sarà un corteo" ...Claudio Lotito sprona la squadra. Il Patron vuole la Champions e per questo ha deciso di far visita alla squadra a Formello dopo la sconfitta di Milano. Secondo quanto riportato dal Messaggero ...