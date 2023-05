Lazio | Felipe Anderson | 'È il mio miglior momento Ho lavorato tanto per questo'

Per lo scudetto partenopeo bisognerà attendere Lanon si abbatte e insiste, ci riprova ancora l'attaccante e al 14' ci riesceAnderson. Il brasiliano stoppa il lancio illuminante di ...Al 14'Anderson concretizza la superiorità della: controllo sul lancio di Marco Antonio e diagonale vincente. Sassuolo per la prima volta pericoloso alla mezz'ora con Henrique che ...Lazzari eAnderson gli scappano via continuamente. Frattesi 6,5 : deve limitare l'azione di ...5 : quando si alza sulla trequarti manda in tilt le coperture della. Pericolo costante tra le ...

Inter - Lazio, le pagelle dei quotidiani: luci Provedel e Felipe Anderson La Lazio Siamo Noi

La Lazio aveva invece bisogno di un successo per non consegnare lo Scudetto al Napoli già stasera: contro il Sassuolo il successo è arrivato, per 2-0, grazie ai gol firmati da Felipe Anderson al 14' e ...La Lazio batte per 2-0 il Sassuolo nella 33/a giornata e rinvia ancora la festa Scudetto del Napoli. Alla squadra di Spalletti basterà ...