Lazio batte Sassuolo | il Napoli potrà festeggiare in campo ad Udine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lariesce are ilall’Olimpico e quindi il, domani sera, avrà una seconda di chances di conquistare sulil terzo Scudetto della sua storia. Dopo la delusione arrivata domenica pomeriggio al ‘Maradona’ contro la Salernitana, molti tifosi e probabilmente gli stessi giocatori del club partenopeo “temevano” di aggiudicarsi la competizione in albergo, con un pareggio o una sconfitta questa sera dei biancocelesti. Invece torna al successo la formazione di Sarri e quindi domani ad Osimhen e compagni basterà uscire imbattuti dalla Dacia Arena diper la conquista del trofeo e i festeggiamenti con i tanti tifosi arrivati in Friuli. SportFace.

2023 - 05 - 03 22:58:03- Sassuolo 2 - 0 Lail Sassuolo 2 - 0, con i gol di Felipe Anderson e Basic. Niente festa scudetto anticipata per il Napoli: gli azzurri saranno campioni d'Italia se domani riusciranno a conquistare almeno un ...... c ontro l'Empoli (0 - 3) e in rimonta contro la(3 - 1) . É quarta, a pari merito con Roma e ... punizione sulla trequarti Inter:Calhanoglu verso il secondo palo dove c'è Dzeko a svettare ...1 - 0 Sassuolo al 14'! Rete di Felipe Anderson che riceve da Marcos Antonio in area e con uno splendido aggancio si accomoda poi il pallone eConsigli. Vincono Atalanta, Juventus e Torino ...

Scudetto Napoli, Lazio batte Sassuolo: festa ancora rinviata e match ball contro l’Udinese Sky Tg24

La Lazio riesce a battere il Sassuolo all'Olimpico e quindi il Napoli, domani sera, avrà una seconda di chances di conquistare sul campo il terzo Scudetto della sua storia.All’Olimpico di Roma va in scena il match della 33 giornata tra Lazio e Sassuolo. Il commento, gli highlights e il tabellino della sfida ...