Lavoro | Istat | a marzo disoccupazione cala al 7 | 8% | per giovani al 22 | 3%

A marzo il numero di persone in cerca di, rispetto a febbraio 2023, diminuisce ( - 1,1%, pari a - 22mila unità) tra gli uomini, le ... E' la stima preliminare diffusa dall'. La stabilità del ...Secondo i dati preliminari diffusi dall', l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'... Il mercato delUsa sta perdendo forza. Le posizioni aperte sono scese a 9,59 milioni, da 9,97 ...Comunicatobilancia commerciale ex Ue marzo: "A marzo 2023 il saldo commerciale con i paesi extra Ue27 è ... per la gioia di chi vuole un ulteriore liquidità marxiana della forza. Nel ...

Occupati e disoccupati (dati provvisori) - Marzo 2023 Istat

Preoccupante dato per l’inflazione italiana ad aprile che torna a salire dopo la frenata del mese precedente. I prezzi al consumo sono saliti dell’8,3% rispetto all’anno prima e dello 0,5% su marzo 20 ...Milano, 3 mag. (LaPresse) - Il tasso di disoccupazione in Italia totale scende al 7,8% a marzo (-0,1 punti), mentre quello giovanile al 22,3% (-0,1 punti). Lo ...