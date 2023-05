Lavoro | Rampelli | ' immobilismo a sinistra e nel sindacato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - “La stanca litania contro il decretodel Primo Maggio dimostra come l'stia a, nel Pd, e in alcune formazioni sindacali per le quali la disoccupazione costituisce il motivo stesso della loro attività e senza la quale verrebbero meno". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d'Italia. "Protestare contro il dlsignifica- andando nel dettaglio- protestare contro il taglio del cuneo fiscale, contro i benefici aziendali, contro la creazione di asili nido aziendali, contro le misure di inclusione sociale contro tutta una serie di provvedimenti che promuovono il, l'aumento del reddito dei lavoratori, la conciliazionefamiglia e la creazione di nuova ...