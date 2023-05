Lavoro | Baldino M5S | ' governo brancola nel buio e racconta bugie'

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ilnel, non sa quello che farà il prossimo anno. Non dice con quali risorse stabilizzerà l'aumento in busta paga per esempio. Oltretutto non si tratta neanche di taglio di cuneo ma è un sostituto di pagamento che aumenta la base imponibile; non sono neanche 100 euro in più in busta paga ma molti meno. Quando unricorre ao espedienti linguistici, come fa questoparlando impropriamente di taglio del cuneo fiscale storico, vuol dire che ha poco altro dare. Dica ilchiaramente quello che intende fare e con quali risorse. Si assumano responsabilità politica delle scelte.creano stato di incertezza". Lo dichiara Vittoria, ...

Hanno presentato un mini taglio del cuneo fiscale come la svolta epocale nel mondo del. ...i casi hanno usato una difficoltà per una inutile passerella politica" ha detto Vittoria, vice ..."C'è un passaggio che manca nella ricostruzione del governo - sottolinea, infatti,in replica alla viceministra, presso il ministero del, Maria Teresa Bellucci, che nel rispondere all'...... noi lasciati soli a salvare persone in mare 'Siamo stati lasciati da soli a fare questoa ... 2023 - 03 - 22 11:01:38(M5s): "Vogliamo che tragedie migranti non si ripetano" 'Chi in quest'...

DL Lavoro , Baldino (M5S): “Governo mente” Agenparl

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il governo brancola nel buio, non sa quello che farà il prossimo anno. Non dice con quali risorse stabilizzerà l’aumento in busta paga per esempio. Oltretutto non si tratta ...Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto Lavoro dopo che si è riunito lo scorso primo maggio. Cosa prevede e le reazioni.