Lavoro | a marzo 22mila occupati in più Cala disoccupazione

Rispetto a2022, diminuisce sia il numero di persone in cerca di( - 5,1%, pari a - 106mila unità) sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni ( - 2,2%, pari a - 281mila). Il numero ...il numero di persone in cerca di, rispetto a febbraio 2023, diminuisce ( - 1,1%, pari a - 22mila unita') tra gli uomini, le donne e tra chi ha almeno 35 anni. Il tasso di ...Roma, 3 mag. Ail numero di persone in cerca di, rispetto a febbraio 2023, diminuisce ( - 1,1%, pari a - 22mila unita') tra gli uomini, le donne e tra chi ha almeno 35 anni. Il tasso di disoccupazione ...

(Adnkronos) - A marzo 2023, rispetto al mese precedente, all'aumento degli occupati si associa la diminuzione dei disoccupati e la sostanziale stabilità degli inattivi. Lo rileva l'Istat. L'occupazion ...