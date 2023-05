FOTOGALLERY ©LaPresse %s Foto rimanenti Serie A La classifica marcatori della Serie A In testa con 21 gol c'è sempre Osimhen, alle sue spalle accorciadopo la doppietta con la Lazio sale ...Sfatato anche quelloera diventato un tabù San Siro: domenica scorsaMartinez (doppietta) e Gosens hanno rimontato i biancocelesti di Maurizio Sarri, seconda forza del campionato, ...Ecco gli incontrici propone il calendario e scopriamo aora e dove vedere le partite in ... Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco;, Lukaku. ...

Lautaro, che numeri: i gol con l'Inter VIDEO Calciomercato.com

Partito il sondaggio per il giocatore del mese in Serie A. Si vota per aprile. Cinque i candidati pronti a giocarsi il premio. Il massimo campionato italiano, tramite i canali social ufficiali, ...MILANO - E dopo Lukaku, ora tocca a Dzeko. Intendiamoci, non è che Big Rom avesse bisogno di essere riacceso. La sua scintilla, infatti, era già scoccata a Empoli, con una doppietta che mancava dai te ...