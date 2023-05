Laura Calafiore vince Dalla Strada al Palco 2023

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023)E’ la fast painterla vincitrice della seconda edizione dial, il talent show di Rai2 dedicato agli artisti dicondotto da Nek. Nel corso della puntata finale, andata in onda stasera, la concorrente è riuscita a spuntarla sugli altri quattordici avversari e si è portata a casa il montepremi in palio di 10.000 euroal2 : chi èha 41 anni ed è originaria di Roma. Ha deciso di diventare una fast painter quando ha visto su YouTube un pittore americano che faceva fast painting al contrario. Per questo, è volata fino alle ...