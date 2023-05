L' attore e la modella si erano innamorati nel 1999 Oggi si lasciano per «differenze inconciliabili» e chiedono la custodia congiunta dei tre figli L' attore di Bodyguard e Balla coi lupi | 68 anni | torna così single Ecco tutti i suoi amori finiti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Kevin Costner. Dopo 18di matrimonio, è finita con la moglie, lae stilista di borse, Christine Baumgartner. I due si sono sposati nel 2004 e hanno tre. Ma, a quanto pare, il loro amore non era destinato a durare per sempre. Stando a quanto riferito dal sito di gossip internazionale TMZ, la coppia ha già avviato le pratiche di divorzio. Il motivo? «», chiarisce PageSix, autorevole pagina di gossip del New York Post. Kevin Costner: un maschio alfa a Hollywood guarda le foto ...