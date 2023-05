(Di mercoledì 3 maggio 2023) Per l'una vittoria da Europa, se dasi vedrà: sicuramente mette un po' di pressione su Inter, Milan e Roma, almeno per un po' scavalcate al quarto posto, con la terza vittoria ...

Per l'una vittoria da Europa, se da Champions si vedrà: sicuramente mette un po' di pressione su ... ma anzi schiaccia la Dea, che senza il colpo del koquello del clamoroso 3 - 3, ...... che scivolano così al 6° posto, scavalcati anche dall', e a - 2 dall'Inter 4° in ... Al 21' la Cremoneseil pasticcio con un retropassaggio intercettato da De Ketelaere, ma il belga ...Lo Spezia accusa il colpo e al 50'ancora: giocata di Muriel per Zappacosta e destro sul ... L'sembra incontenibile e al 59' Zappacosta si tuffa di testa e grazie al tocco di ...

L'Atalanta rischia, ma vince ancora: 3-2 allo Spezia e resta in corsa per la Champions La Gazzetta dello Sport

Il Milan rischia grosso in casa contro la Cremonese pareggiando nel recupero 1-1 la sfida di San Siro valida per la 33esima giornata. Quarto pareggio nelle ultime 5 di campionato per i rossoneri che s ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...