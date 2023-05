L’Atalanta Primavera vede la salvezza allontanarsi | sconfitta 2-3 in casa col Milan

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Zingonia. Lo scontro diretto per rincorrere ladiretta nel campionato1 non sorride al, che al Bortolotti incassa una pesantissimaper 2-3 contro il. Per la squadra di Marco Fioretto rischia di essere una grande occasione persa per evitare lo spareggio: ora la zona franca dista 7 punti. Il tecnico si affida Pardel tra i pali al posto di Bertini, con la prima squadra insieme a Mendicino e Bernasconi. L’avvio non è certo dei migliori: dopo un quarto d’ora una palla persa in uscita dopo un passaggio impreciso di Chiwisa promette aldi sviluppare un’azione che porta El Hilali a girarsi dentro l’area e trovare il tempo per calciare in porta, trovando la rete. La reazione nerazzurra non si fa attendere ed è affidata a Vanja Vlahovic: il ...