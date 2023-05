(Di mercoledì 3 maggio 2023) BERGAMO - Terza vittoria di fila per l', che in una delle gare della 33ª giornatalo(x - x) e resta nel gruppo di squadre in corsa per laLeague . Un successo sudato, ...

BERGAMO - Terza vittoria di fila per l', che in una delle gare della 33ª giornatalo Spezia (x - x) e resta nel gruppo di squadre in corsa per la Champions League . Un successo sudato, come era preventivabile, quello ...di Fabio Gennari Con il cuore, un pizzico di fortuna e qualche sofferenza di troppo nel finale, l'vince la terza partita di fila eper 3 - 2 lo Spezia. I nerazzurri si complicano un po' troppo la vita sia con la rete dello 0 - 1 che con quella del 3 - 2, nate da due sbavature (a ...Tra le altre partite, l'lo Spezia per 3 - 2 e sale temporaneamente al quarto posto, mentre i liguri restano sull'orlo della zona retrocessione. Pareggio show tra Salernitana e ...

L'Atalanta piega lo Spezia e sogna la Champions, Dia show nel pari tra Salernitana e Fiorentina Corriere dello Sport

Le prime quattro partite della 33esima giornata di Serie A regalano tanti gol e grandi emozioni. L'Atalanta batte 3-2 lo Spezia al Gewiss Stadium, complicando ulteriormente il cammino dei liguri verso ...Nella 33ª giornata terzo successo di fila per la squadra di Gasperini (3-2), mentre una tripletta del senegalese non basta ai granata per superare la Viola (3-3). Sampdoria battuta dal Torino a Marass ...