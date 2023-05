Lapo Elkann | “De Laurentiis? Lascialo parlare Noi 38 Scudetti | il Napoli 3”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 3 maggio 2023)risponde ad un tifoso bianconero sulle parole di De: “. Noi 38, il3”replica alle parole di Aurelio Desullo Scudetto dell’onestà. Il fratello di John (presidente di Exor, società che controlla la Juventus) non ha gradito le parole del presidente azzurro, lasciando intendere che i titoli passati, soprattutto quelli vinti dal club bianconero, non sono puliti. In un messaggio sui social,ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto il suo parere sulle parole di De. Un nervo scoperto, confermato anche dalla risposta.ha detto: “Lasciali. Noi 38 ...