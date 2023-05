Lapo Elkann | “De Laurentiis e lo scudetto dell’onestà? Loro 3 | noi 38”

replica alle parole di Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, a proposito della vittoria dello scudetto "dell'onestà". Su Twitter il noto tifo so di fede Juventus ha risposto ad un ...Il quotidiano infine riporta anche il tweet diche ironizza sul numero di scudetti della Juventus rispetto a quelli del Napoli.ricorda che questo è solo il terzo scudetto per De ...Ecco quanto guadagna, patrimonio incredibile Lo stock complessivo di veicoli nuovi è di 1,302 milioni al 31 marzo 2023, valore che, si afferma, riflette un ritorno ai normali livelli di ...

Juve, Lapo Elkann duro: 'I giocatori devono onorare la maglia, è un obbligo' | Serie A Calciomercato.com

John Elkann assente illustre al matrimonio dell’ex presidente Andrea Agnelli con Deniz Akalin, ex moglie dell’attuale responsabile della Juventus Calvo: presenti per il club solo Nedved e Storari ...Le indiscrezioni dal matrimonio top secret di Andrea e Deniz, tre giorni di festa nel relais da sogno in Umbria: una quarantina gli invitati ...