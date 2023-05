L’America di Biden | catturato il killer della strage in Texas | clandestino come le vittime ed espulso 4 volte video

(Di mercoledì 3 maggio 2023) E’ finita in un armadio, dove si era nascosto, dopo una gigantesca caccia all’uomo durata un giorno, la fuga di Francisco Oropesa, l’immigrato accusato di aver ucciso cinque persone in, tra le quali un bambino di nove anni. Oropesa, che è il principale sospettato per la, è stato trovato in una casa a poche miglia dall’abitazione di Cleveland, località del, dove sono stati compiuti gli omicidi. Di nazionalità messicana, Oropesa è stato “sorpreso mentre si nascondeva in un armadio“, ha rivelato ai giornalisti lo sceriffoContea di San Jacinto, Greg Capers, durante una conferenza stampa. Il sospetto, ha aggiunto, sarà trattenuto per cinque omicidi con cauzione fissata a 5 milioni di dollari. Le cinqueaveva spiegato il governatore del ...

