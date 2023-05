L’alzatina del tè all’inglese e i benefici del tè

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Chi ha detto che la monarchia è morta? La monarchia è vivissima, solo che ora è un brand. L’incoronazione di Carlo III ha portato in redazione la febbre da Regno Unito. Dopo avervi consigliato le 6 migliori sale da tè di Milano siamo rimasti con il dubbio, in cosa consista esattamente il tèo tè pomeridiano che dir si voglia. Appurato che è un’esperienza sociale da condividere con amici e famigliari sorseggiando una bollente tazza dopo l’altra accompagnata da prelibatezze dolci e salate, abbiamo voluto approfondire cosa c’è di fatto sull’alzatina del tè del pomeriggio e quali sono le principali varietà di tè esistenti. L’alzatina del tè: dolce e salato da sboconcellare Partiamo dal salato, si parte sboconcellando dei piccoli sandwitch. I più comuni risultano essere i sandwich al cetriolo preparati con fette sottili di cetriolo ...

... incuriosito dall'con i dolcetti. Per noi è un modo di ... Il debutto è avvenuto nel fine settimana22 e 23 aprile. '... sia per'asporto che per la consumazione al tavolo', hanno ...... incuriosito dall'con i dolcetti. Per noi è un modo di ... Il debutto è avvenuto nel fine settimana22 e 23 aprile. '... sia per'asporto che per la consumazione al tavolo', hanno ...